Provincia, Federico Maio nuovo consigliere

Con voto unanime il consiglio provinciale di ieri, lunedì 10 gennaio, ha approvato la nomina del nuovo consigliere Federico Maio, primo non eletto del gruppo Biellese al Centro, che prende il posto della dimissionaria Sara Gentile.

Prima del voto, Giulio Gazzola, consigliere di centrodestra, è intervenuto precisando che la surroga di Gentile con Maio contraddice quanto dichiarato dal leader di Biellese al Centro, Dino Gentile, alla presentazione della lista. “In quell'occasione – ricorda Gazzola – Dino Gentile disse che i giovani dovevano tornare a fare politica ed offrire la loro intelligenza al territorio, ed ora il primo atto di Biellese al Centro in questo consiglio va nella direzione opposta. Nell'accogliere il consigliere Maio all'interno di questa assise in cui porterà l'esperienza accumulata in anni di attività politica ed amministrativa, mi spiace sottolineare che quella dichiarazione è stata disattesa”.

“Prendiamo atto di questo intervento – commenta il presidente Emanuele Ramella Pralungo – e di quanto dichiarato da Dino Gentile, ma questa assise deve rispettare la scelta fatta dal gruppo Biellese al Centro. Diamo il benvenuto a Federico Maio, che, con tre consigliature ininterrotte, vanta, insieme al sottoscritto, il maggior numero di presenze in consiglio nella Provincia 2.0”.

Al termine del consiglio il presidente Ramella Pralungo ha comunicato che, questa settimana, concluderà gli incontri con le forze politiche presenti in consiglio per decidere incarichi e deleghe: “Li incontrerò prima separatamente e poi insieme per definire i ruoli istituzionali dell'ente”.