Covid, Biella: l'80% della popolazione ha una prima dose di vaccino, 121 i ricoveri ospedalieri

Continuano a salire la vaccinazioni nel Biellese, che a ieri 10 gennaio erano 127.591 prime dosi (80,47% su popolazione in età vaccinabile residente al 31-12-2019), 116.386 seconde dosi (73,27% su popolazione residente in età vaccinabile) e 57.332 dosi aggiuntive (35,33% su popolazione residente in età vaccinabile).

Per quanto riguarda gli accessi diretti, sempre ieri, lunedì 10 gennaio, sono stati 348, di cui 206 prime dosi e 142 terze.



Salgono i ricoveri in ospedale (il 71% non vaccinati), in media bassa intensità in particolare: da 108 che erano i pazienti sabato, ieri sono saliti a 121. Di questi, 3 sono in terapia intensiva, 30 in semintensiva, 88 in media-bassa intensità (di cui 1 in Pediatria), che sabato erano 75. Nelle ultime ore sono state dimesse 6 persone.