Candelo, Bonifacio riconfermato alla presidenza della Pro Loco: “Sempre creduto in ciò che facciamo”

Giovedì 30 dicembre, i soci della Pro Loco di Candelo si sono riuniti per dare all’associazione la sua nuova direzione, eleggendo il nuovo consiglio direttivo e il presidente. Alla guida è stato riconfermato Christian Bonifacio che avrà così modo di proseguire il suo operato per altri 3 anni: al suo fianco, il segretario Eugenio Guasco e il vicepresidente e tesoriere Alberto Pezzin.

Quella di Bonifacio è una riconferma significativa, risultato dell’ottimo lavoro svolto nella gestione del Borgo di Babbo Natale e delle speciale sinergia creata con i suoi collaboratori e l’amministrazione comunale: “Bisogna credere in quello che si fa – racconta Bonifacio – e sono fiero ed orgoglioso di essere nuovamente alla presidenza. Le idee sono tante e la voglia di fare non manca”. Obiettivi importanti anche per il 2022: “Quest’anno – prosegue – puntiamo a restituire al territorio Candelo in Fiore”.