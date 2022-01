I Faggi, l’approccio innovativo della Junior Academy e la preparazione del gruppo agonistico

Dopo le Festività si riparte con le attività sportive ed in particolare con le lezioni della Junior Accademy, mini tennis e con la preparazione del gruppo agonistico.

La Junior Accademy de I Faggi propone un approccio diverso ed innovativo che consente fin dalle prime lezioni un maggiore esperienza individuale del tennis; pur mantenendo l’aspetto ludico, si trasferisce ai ragazzi un avvicinamento, motivato, completo alla filosofia ed alle tecniche del tennis.

Oggi partecipano alla Junior Accademy oltre 70 ragazzi. Molti investimenti sul mini tennis: ovvero i corsi di tennis per la fascia di età compresa tra i 5 ed i 9 anni. L’obiettivo è di creare un bacino di appassionati al tennis fin da bambini.

Il Gruppo agonistico, composto da 18 ragazzi, è strutturato con un percorso di formazione tennistica atletica individuale. Per ogni atleta viene redatto un programma specifico, presentato di seguito.

Allenamento tecnico / tattico tennistico

Preparazione atletica con personal trainer

Lezioni di teoria e di video analisi

L’aula didattica

Percorso nutrizionista

Una dieta alimentare equilibrata ed appositamente ideata per i giovani atleti ed in base alla loro forma fisica. I Faggi mettono a disposizione di tutti i ragazzi che partecipano a Junior Accademy, mini tennis e Gruppo agonistico una stanza per lo studio. Questa sala studio è stata realizzata grazie al contributo di Banca Patrimoni Sella uno dei Main Sponsors del progetto I Faggi.

Il Bistrot: qualità e salute a tavola

I nostri ragazzi trovano presso il Bistrot un momento di ristoro in compagnia.

Il Bar Bistrot offre squisite colazioni e pranzi in grado di soddisfare le più svariate esigenze culinarie, dalle più golose a quelle salutari.

Per l’Apericena potrete trovare alternative che spaziano dal tagliere di salumi e formaggi ideato da MeBo, alle leccornie preparate da Nini, il tutto accompagnato dai vini proposti da Collina dei Ciliegi e da tenute Sella.

Nini, Annalisa e Lucrezia vi aspettano al Bistrot!