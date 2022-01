Mezzana, in arrivo la Casa degli Artisti. Serafia: “Incontri e servizi ai turisti”

Il primo intervento del 2022, nel comune di Mezzana Mortigliengo, sarà il ripristino della barriera di via Tempia, recentemente distrutta in seguito ad un incidente. Con i 35 mila euro di fondi governativi l’amministrazione sostituirà la vecchia staccionata con un guardrail in legno, più solido e gradevole.

Nel frattempo proseguono i progetti per valorizzare e rendere più attrattiva frazione Bonda, luogo dal grande impatto artistico, tramite la ristrutturazione di un edificio comunale che diventerà la “Casa degli Artisti”: “Vogliamo creare un punto informativo e in grado di offrire servizi ai turisti – spiega Alfio Serafia, sindaco di Mezzana – e, perché no, anche una sala conferenze dove realizzare incontri didattici”.