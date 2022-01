Yoga, il corso sul metodo “A raggi liberi” targato CSEN e Freetime s.c.s.d.

Per tutti gli insegnanti di Yoga che intendono fare un passo in più nel loro percorso, CSEN Torino e Freetime s.c.s.d., all’interno del corso di formazione per istruttori di Yoga, hanno predisposto il modulo “Yoga a raggi liberi” specificatamente indirizzato a chi volesse specializzarsi nell’insegnamento di questa disciplina a persone affette da disabilità.

Insieme alla dottoressa Aurora Losapio e all’atleta paralimpica Patrizia Saccà, i partecipanti scopriranno cosa contraddistingue il metodo ideato da quest’ultima. Le giornate dedicate allo svolgimento saranno il 22 e 23 gennaio e il 12 e 13 marzo, per un totale di 32 ore di lezioni online e in presenza nella sede di via Capriolo 58 B a Torino, nella fascia oraria 09-13 e 14-18 con un’ora di pausa pranzo dalle 13 alle 14.

Al termine del corso, previo superamento di un esame, verranno rilasciati il diploma nazionale CSEN e il tesserino CSEN di Istruttore Nazionale di 1° livello in ginnastica yoga, con iscrizione all'albo Nazionale dei Tecnici CSEN e un attestato di partecipazione al modulo didattico “Yoga a Raggi Liberi”.

La quota di iscrizione è di 250 euro e la frequenza è obbligatoria con possibilità di assentarsi per non più del 15% delle ore totali. Per info e iscrizioni: CSEN Torino - Freetime S.C.S.D.: formazione@csentorino.it; 011-534319 - 333-2174880 da lunedì a venerdì ore 9:00 - 18:00.