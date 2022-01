Investito da un camion: operaio 43enne in codice rosso (foto di repertorio)

Grave incidente, poco prima delle 10 di lunedì mattina, sulla provinciale 3 nel territorio di Carisio.

Secondo le prime informazioni un operaio che era al lavoro sulla strada è stato investito da un mezzo pesante in transito. L'uomo, di 43 anni, è rimasto gravemente ferito: soccorso dal personale del 118 è stato trasporto al Pronto Soccorso dell'ospedale in codice rosso. La dinamica dell'incidente, al momento, è in fase di ricostruzione da parte della forze dell'ordine.