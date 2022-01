Auto finisce fuori strada a Gattinara, una persona all'ospedale di Ponderano

Una persona è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 142. Il fatto si è verificato intorno alle 10.40 di oggi, 10 gennaio, fuori Gattinara. A rimanere coinvolta un'auto con due passeggeri a bordo per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.