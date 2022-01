La famiglia di Vittorio Esposti scrive: “Grazie di cuore a chi ci è stato vicino”

La famiglia di Vittorio Esposti, mancato nei giorni scorsi a 79 anni, ha voluto inviare alla nostra redazione una lettera di ringraziamenti. Questo il testo. “Grazie di cuore al dottor Maffeo e tutto il reparto dell'Hospice, i volontari, la dottoressa e le infermiere che si sono occupati di lui; al dottor Chiappo e tutto il reparto di chirurgia; al 118 e al Pronto per il soccorso repentino; a Monica che si è occupata di lui in questi mesi; alla società sportiva ASD Valle Elvo e tutte le altre società per le belle parole; ai sindaci di Mongrando, Camburzano, Occhieppo Inferiore e Superiore; agli amici che in tutto questo tempo ci sono stati vicini con una visita, una telefonata, un messaggio; a tutti quelli che hanno partecipato al nostro grande dolore familiare. Grazie di cuore, Barbara e Dino Esposti”.