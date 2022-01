Bosco in fiamme nell'alta Valle Cervo, Vigili del Fuoco e AIB all'opera (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Le montagne biellesi tornano a bruciare. Questa volta l'allarme arriva dall'alta Valle Cervo nella prima serata di oggi, 10 gennaio: dalle prime informazioni raccolte, un incendio è scoppiato nei boschi di Oriomosso, una delle frazioni più elevate di Campiglia Cervo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e le squadre AIB, anche il sindaco Maurizio Piatti che, ai nostri taccuini, ha delineato la situazione: “La zona colpita dal rogo è fortunatamente distante dalle abitazioni e la situazione sembra essere sotto controllo. Il fronte è di circa 100 metri. Ci si sta organizzando per raggiungere l'area colpita che è particolarmente impervia”. Non sono ancora chiare le cause delle fiamme; inoltre, la colonna di fumo si intravede in diversi punti della vallata.