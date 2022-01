Biella, via Candelo, donna investita sulle strisce pedonali, FOTO

Le borse della spesa sono ancora a terra, ma la donna è stata trasportata in ospedale.

E' successo tutto intorno alle 19,30: un auto ha investito una signora che stava attraversando via Candelo sulle strisce pedonali, che per via del colpo è caduta a terra. Assieme a lei c'era il figlio che però non è rimasto coinvolto. A soccorrere la donna è stato il Nucleo Operativo della Polizia Penitenziaria che si trovava a transitare in quella zona.

Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento ma sul posto sono intervenuti anche la Guardia di Finanza che ha dato supporto per la viabilità, Polizia di Stato e il 118 che ha trasportato la donna in ospedale per accertamenti.