Biella, scontro tra auto in via Ivrea (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Non ci sarebbero feriti nell'incidente stradale avvenuto in via Ivrea, a Biella. Poco dopo le 13 di oggi, 10 gennaio, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento. Rallentamenti al traffico in ambo le direzioni per consentire le operazioni di rimozione dei due veicoli.