Brucia un camino e i Vigili del Fuoco evitano il peggio. L’allarme è risuonato intorno alle 22.30 di ieri, 9 gennaio, a Vigliano Biellese. Da quanto si apprende, una canna fumaria avrebbe preso fuoco per cause in fase di accertamento.

Sul posto si sono portati velocemente due mezzi che, in poco meno di due ore, hanno avuto la meglio delle fiamme circoscrivendo il rogo e mettendo in sicurezza l’area interessata.