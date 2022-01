Bel gesto a Bioglio, cinque studenti puliscono i boschi dai rifiuti

Sempre più concreti gli atti delle giovani generazioni a favore dell'ambiente. Nei giorni scorsi, cinque studenti di Bioglio hanno rimosso mucchi di rifiuti dai boschi del paese. A darne notizia il sindaco Stefano Ceffa: “Segnatevi questi nomi: Riccardo Grandi, Davide Grossato, Gabriele Sola, Giulia Sorze e Riccardo Ramelli. Chi sono? Sono la ragione per cui possiamo avere fiducia, nonostante tutto. Hanno scarpinato nei nostri boschi tirando su una quintalata di rumenta che qualche adulto ha parcheggiato nel nostro territorio”.

Il primo cittadino è lieto del comportamento altruistico dimostrato: “È bello pensare che alla fine delle vacanze un gruppo di grandi ragazzi ci inviti ad avere fiducia, ci convinca che non siamo spacciati. E non lo siamo per una serie di meravigliose ragioni: questi ragazzi ci sono e per fortuna non sono soli; tutti loro hanno degli insegnanti che con sapienza, speranza, intelligenza, capacità li hanno coinvolti in un percorso di educazione ambientale che li ha visti protagonisti. Non sarò mai sufficientemente grato all'Istituto Comprensivo di Valdengo, alla dirigente, agli insegnanti per tutto quello che stanno facendo e dando alla nostra comunità. Questi giovani hanno dei genitori degni dei loro figli e hanno lasciato che diventassero grandi e ci facessero diventare grandi”.

Infine, l'invito in Comune: “Il Consiglio Comunale vi aspetta per una pizza – conclude Ceffa - insieme al vostro insegnante Rimanete così semplicemente fantastici”.