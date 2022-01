Speciale Open Day a Castelletto Cervo. Alle 16.30 di domani, martedì 11 gennaio, si potranno scoprire i servizi della scuola primaria e dell’infanzia del paese.

“I docenti saranno in modalità virtuale – spiegano dal Comune – e per partecipare è necessario prenotarsi utilizzando il link diffuso sui nostri canali social. Sarete ricontattati tramite email e riceverete il link per partecipare alla riunione online sulla piattaforma Google Meet”.