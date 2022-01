Vaccinazioni ASL Biella, somministrazioni raddoppiate e hub aggiuntivo in ospedale

Il numero di vaccini erogati ogni giorno dall’Asl di Biella è già il doppio rispetto a prima di Natale, con oltre 1.700 persone vaccinate, e sono raddoppiate anche le prime dosi, passate da circa 70 al giorno a punte di oltre 170 come nel caso dello scorso venerdì, 7 gennaio, con 185.

La capacità vaccinale è salita anche grazie all’apertura di un hub aggiuntivo in Ospedale presso la Piastra A, oltre a quello già presente presso il Centro Prelievi, attivo da venerdì 7 gennaio il pomeriggio dal lunedì al sabato e la prossima settimana è previsto un ulteriore incremento di attività. In relazione all’aumento dei flussi di cittadini presso i centri si è reso necessario ottimizzare l’organizzazione: · Gli accessi diretti sono previsti solo tra le ore 9 e le 17 ed esclusivamente nei seguenti casi: a) per le prime dosi; b) per coloro ai quali scade il Green Pass entro le 72 ore successive; c) per i soggetti con obbligo vaccinale (personale del comparto sanitario e socioassistenziale, personale scolastico e universitario docente e non docente, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico) e i cittadini over 80. ·

Informazioni e richieste di anticipare la terza dose per coloro che hanno già ricevuto l’appuntamento tramite sms: esclusivamente tra le 12,30 e le 14,30 presso i centri vaccinali di Biver Banca, Provincia in Biella e presso la Casa della Salute a Cossato. · Per la terza dose, occorre attendere il messaggio inviato tramite SMS, che comunque perverrà in tempo utile entro la scadenza del Green Pass. La convoca avviene secondo due criteri di priorità, l’età anagrafica (dagli over 80 in giù) e la data in cui è stata effettuata la seconda dose.

Al momento sono in corso di convoca i cittadini tra vaccinati tra giugno e inizio agosto. · Validità del Green Pass: si ricorda che per tutto il mese di gennaio il Green Pass vale ancora 9 mesi. Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ridotta a mesi 6. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è dalla fine del quarto mese in poi (ossia dal 121esimo giorno fino alla scadenza del Green Pass).

In aggiunta all’hub dell’Ospedale, dove vengono anche concentrate le vaccinazioni per la fascia d’età 5- 11 anni tramite pre adesioni sul portale ilpiemontetivaccina, rimangono invariati gli altri centri vaccinali sul territorio dell’ASLBI: - sede Biver Banca a Biella, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 19 (per le fasce d’età adulti-over 12 anni); - Casa della Salute a Cossato, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 19 (per le fasce d’età adulti-over 12 anni); - Cantinone della Provincia di Biella, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 19 (per le fasce d’età adulti-over 12 anni). L’ASLBI continuerà a vagliare l’organizzazione di ulteriori iniziative di prossimità nelle settimane a venire, con l’obiettivo di incrementare il più possibile la campagna vaccinale.

È inoltre in fase di valutazione l’apertura di un nuovo hub sul territorio per andare incontro alle esigenze logistiche della cittadinanza in un’ottica di ampia copertura vaccinale. Come anticipato, nel corso della scorsa settimana le vaccinazioni effettuate dall’ASLBI sono progressivamente cresciute, tra accessi diretti e programmazione, dalle 1.450 di lunedì 3 gennaio alla media giornaliera delle 1.731 somministrazioni registrata tra venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio.

Domenica 9 gennaio al Palasport di Valdilana località Ponzone, in occasione della giornata vaccinale organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e i Medici di Medicina Generale che hanno aderito all’appuntamento, erano 344 le prenotazioni in programma; sono poi state somministrate anche 86 dosi su accesso diretto, di cui 44 prime dosi e 42 terze dosi. Le programmazioni giornaliere di vaccini sono in aumento numerico, come da indicazioni regionali, e domenica 9 gennaio hanno toccato quota 1.801.

In aumento anche gli accessi diretti, passati dai 1.249 della settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio alle 2.043 della settimana dal 3 al 9 gennaio. In crescita infine i tamponi molecolari processati dal Laboratorio Analisi dell’ASLBI: nella settimana dal 3 al 9 gennaio i test analizzati sono stati 319 di media al giorno, contro i 240 test analizzati al giorno nella settimana dal 6 al 12 dicembre scorso.