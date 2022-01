Rientro a scuola, Flc Cgil e Cisl Biella: "Bene in presenza, ma con cautela"

Ripresa con fatica quella di questa mattina dopo le vacanze di Natale per gli studenti della provincia per i sindacati, che però non mettono in discussione l'importanza della presenza a scuola degli allievi.

"C'è da dire che molti insegnanti e personale Ata della scuola che fino a ora non erano molto d'accordo, alla fine si sono vaccinati - commenta Marco Ramella Trotta della Flc Cgil Biella - . Ma gli assenti oggi erano in diversi e naturalmente per i dirigenti non è stata una situazione semplice da gestire perchè hanno dovuto procedere con molte nomine". Per Ramella Trotta è decisamente importante la presenza a scuola, ma lo Stato avrebbe dovuto adottare determinati accorgimenti che non ha preso. "Si doveva pensare a prendere più personale - conclude il segretario - allo sdoppiamento dei turni per un maggior rispetto delle norme di distanziamento, ma lo Stato non ci ha ascoltato".

A favore delle lezioni in presenza anche Cisl. "Oggi c'era il 25% di studenti assenti in provincia - spiega la segretaria Maria Consolata Grillo - . Alcuni avevano già comunicato di essere a casa malati o in quarantena, altri lo hanno fatto questa mattina. Per chi era a casa è stata attivata la Did. Diciamo che le scuole sono state in affanno per nominare i molti insegnanti assenti. Italiano, matematica e lingue i più ricercati. Forse in questi due giorni si poteva immaginare di fare tamponi a tappeto nelle scuole di ogni ordine e grado per capire il punto di partenza. Comunque seguiremo con attenzione l'evolversi della pandemia nei prossimi giorni".