Disdette di cene causa Covid, ecco cosa è successo ai ristoratori biellesi

Dopo la voce istituzionale delle associazioni di categoria, Ascom e Confesercenti, Newsbiella ha chiesto direttamente ad alcuni ristoratori biellesi quale è stato l'impatto sulle loro attività del fenomeno disdette di cene e cenoni a causa della variante omicron del Covid durante le ultime festività natalizie.

”Solo a Capodanno due tavoli hanno disdetto, - dichiara Stefania del Ristorante Il Saraceno di Biella – ma, tra gente al ristorante e l'asporto nei giorni della Vigilia, Natale e Capodanno, abbiamo lavorato ed è andata meglio dell'anno scorso”. Festività indenni dal fenomeno anche al Ca d'Gamba di Sordevolo. “Prima del 31 dicembre – dice Francesco – mi hanno disdetti due tavoli che ho rimpiazzato, mentre la sera di Capodanno non è venuto un tavolo da tre. Per noi nessuna perdita perchè abbiamo recuperato con il delivery”.

Tornando a Biella, due ristoranti-pizzeria, La Pace e La Lucciola, hanno compensato con delivery ed asporto il calo di lavoro. “A dicembre, mese in cui si lavora tanto per cene aziendali, scolastiche e tra parenti, è andata malissimo con una perdita del 50%. - afferma Luigi della Pace . Tante disdette causa contagi o mancanza di green pass. A fine novembre avevamo una prenotazione di 26 persone, rinviata più volte e poi annullata. Con 45 coperti poche presenze anche a Natale. Quindi poche presenze al ristorante e tanto asporto: abbiamo fatto lo stesso numero di pizze ma con il 60-70% di asporto e 30% al tavolo”.

“Un calo del servizio ai tavoli del 30-40%- - aggiunge Luigi Apicella della Lucciola - Ho lavorato di più durante il lockdown e, all'Epifania 2021 ho fatto 4 volte l'incasso di quest'anno. Per fortuna ci siamo salvati con la pizza d'asporto e a domicilio”.

Salendo a Biella Piazzo, la situazione non cambia. “Festività da dimenticare con il 40% dei prenotati persi. - Sottolinea Roberto del Ristorante Da Roberto – Abbiamo sospeso Capodanno perché avevamo pochi prenotati, e anche l'Epifania è stata da dimenticare. Dall'inizio della pandemia ad ora abbiamo perso il 60-70 % dei clienti”.

Nourredine, titolare dell'Osteria della Cisterna, ha ricevuto una disdetta per il cenone di Capodanno: “Su trenta posti me ne hanno disdetti 17, avvertendomi l'ultimo giorno, il 31 dicembre”.

Il fenomeno disdette non ha colpito soltanto i ristoranti, ma anche le vinerie, molto frequentate dai giovani. A Biella Piazzo ce ne sono due. “Causa contagi qualche disdetta c'è stata. – dice Giacomo dell'Avvelenata – In generale c'è stata una diminuzione del numero di tavoli prenotati e una minore affluenza rispetto a Natale 2019”.

“Noi siamo un wine bar enoteca, – sottolinea Alessandro di Terroirs – quindi nessuna disdetta perchè non lavoriamo sulle prenotazioni . Nell'ultimo mese c'è stato un calo dell'affluenza, accentuato durante le festività. Mentre prima, venerdì, sabato e domenica, facevamo due turni ai tavoli, abbiamo fatto fatica a fare un turno, con perdite intorno al 50-60% e riduzione del personale da 4 a 2”.

Per ovviare a queste perdite, a livello nazionale e di associazioni di categoria, si comincia a parlare di ristori. Ecco cosa pensano i ristoratori biellesi. “Non penso che arrivino – dice Nourredine – perchè già l'altra volta non me li aspettavo”. Anche Luigi della Pace non crede ai ristori: “Penso che questa situazione sia stata manovrata per portare lavoro durante le feste a multinazionali e supermercati”.

Luigi Apicella, invece, se li augura: “Lo Stato non può pensare che le cose vadano bene perchè siano aperti. Senza degli incentivi da qui a luglio tante piccole imprese del settore chiuderanno”. Della stessa opinione Alessandro di Terroirs: “Speriamo che, viste le nuove restrizioni, arrivino aiuti concreti, a differenza dei precedenti, che sono stati pochi e distribuiti male”.