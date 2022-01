Candelo e il Terzo Paradiso: lo sviluppo passa dall’arte

Passo dopo passo, Candelo continua a costruire il “salto di qualità” per il paese e con la fine del 2021 l’amministrazione ha dato ufficialmente il via ad un altro grande progetto: un nuovo “punto di osservazione” (o “belvedere”) che verrà progettato e realizzato nell’ambito di un’ampia collaborazione con Cittadellarte.

Nel piano di sviluppo “Ready to Jump” già si prevedevano opere di ripristino e riqualificazione interna del borgo, tra cui appunto l’intervento al punto di osservazione, recentemente rimosso a causa del deterioramento progressivo della struttura. “Non abbiamo voluto limitarci ad una semplice sostituzione -spiega il sindaco Paolo Gelone- abbiamo trasformato questa necessità in una grande opportunità: realizzare qualcosa che restituisse piena fruibilità e offrisse anche un’identità culturale forte. Per questo abbiamo contattato Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, avviando una collaborazione per valorizzare quel punto, renderlo davvero speciale e metterlo a sistema, in armonia rispetto a tutto il borgo e al paese.”

Il masterplan predisposto da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto con il concept “Candelo e il terzo Paradiso” prevede la soluzione progettuale di un punto di osservazione pensato anche come luogo di incontro e di eventi, accompagnato ad un piano di condivisione e ad attività culturali di qualità, capaci di contestualizzare e valorizzare l’opera e l’intero Ricetto. La somma per la realizzazione dei lavori è di € 70.000, già stanziata e approvata in Consiglio Comunale nel 2021 (avanzo di amministrazione); vista la partecipazione di Cittadellarte e l’ampliamento del progetto, si prevedono ulteriori 8.000 euro di spese tecniche di progettazione e 20.000 euro di project management generale per le attività che si svolgeranno nel 2022 e per le quali partirà un’azione corale di condivisione e ricerca fondi, con una rete culturale comune biellese sotto il cappello artistico di Cittadellarte.

Oltre alla realizzazione del Belvedere come opera, si prevede infatti di coinvolgere gruppi di cittadini e fruitori nella co-progettazione per una visione condivisa insieme a cittadini, proprietari delle cantine, Associazioni, Pro Loco di Candelo, commercianti e tutti coloro che vorranno partecipare, in profondo e stretto legame con il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Un metodo che Cittadellarte sta sperimentando in Italia e all’Estero (ad esempio a Roma e La Avana) e grazie al quale Candelo diventerà un grande laboratorio sociale, culturale e artistico. Cittadellarte è un grande laboratorio creativo, una fabbrica di idee e progetti internazionali che non ha bisogno di presentazioni: il progetto con Candelo segue in pieno l'obiettivo di connettere l'arte contemporanea, l'arte pubblica e gli artisti stessi con il territorio e con la società. Comune di Candelo e Cittadellarte intendono affrontare in modo nuovo il governo del territorio e la ri-progettazione del belvedere è una tessera di questo mosaico.

Il sindaco Gelone così spiega la filosofia del progetto: “L’intenzione dell’amministrazione è che il Belvedere sia non solo una passerella per gettare uno sguardo panoramico fuori le mura, ma anche una vera e propria opera d'arte, che abbraccia la filosofia aggregante del maestro Pistoletto in un luogo come il Ricetto che fin dalla sua nascita è simbolo di una comunità unita e che sempre di più vuole essere spazio di cultura e di arte, in relazione con la comunità stessa e con il Biellese.” Continua così l’opera di valorizzazione di Candelo e del suo Ricetto, “nella consapevolezza – conferma il primo cittadino - che la ripartenza non cala dal cielo ma va costruita con azioni forti, con progetti di qualità, con sinergie che uniscano i grandi protagonisti del territorio: in piena pandemia abbiamo avuto il coraggio di tracciare con chiarezza una direzione, la stiamo percorrendo e non ci siamo mai fermati. Ora Candelo e Cittadellarte insieme possono davvero creare qualcosa di significativo, che lascerà il segno.”