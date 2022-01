Biella, scuola, Bessone: "Gestione complessa, monitoreremo con attenzione la situazione"

Rientro difficile da gestire a scuola questa mattina del 10 gennaio da parte dei presidi. L'assessore all'Istruzione del Comune di Biella Gabriella Bessone in mattinata ha già parlato con tutti e 3 i dirigenti dei comprensivi del capoluogo: Minica Pisu del San Francesco, Tiziano Badà del Biella Due e Renato Scutellà del Biella Tre. E giovedì li incontrerà nuovamente in presenza per valutare anche la gestione degli spazi.

"Le assenze sia da parte di allievi che di personale Ata e insegnanti questa mattina sono già abbastanza importanti - commenta l'assessore Bessone - . Ma per avere un quadro della situazione dobbiamo comunque aspettare qualche giorno. Mercoledì incontrerò ciascun preside singolarmente per capire come evolve e giovedì ci troveremo tutti assieme ma a quel punto il quadro sarà già abbastanza delineato".

Molto complesse da gestire anche le nuove normative: "Alle medie per esempio - continua l'assessore - se un ragazzo è vaccinato e ha avuto un contatto con un positivo può comunque andare a scuola. Dobbiamo però fare in modo che magari in mensa non sia a contatto con gli altre ragazzi dunque dobbiamo organizzarci e capire gli spazi come sono".