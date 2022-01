Biella, l'annuncio di Moscarola: “Al via potature, ecco le vie interessate”

“Sono iniziate le potature che interesseranno nelle prossime settimane varie zone della città”. Ad annunciarlo il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola sui propri canali social.

“Abbiamo messo sul piatto circa 80mila euro per andare a potare le piante che necessitavano di manutenzione. La ditta sta intervenendo in questi giorni in Via Rosselli. Nelle prossime settimane saranno interessate via Lamarmora, via Matteotti, via Bertodano e varie zone di Chiavazza. Questi interventi si rendono necessari per migliorare il decoro e la sicurezza della città. Ringrazio i cittadini che ci hanno fatto varie segnalazioni, ovviamente gli interventi di potatura si possono effettuare durante il periodo invernale quando gli alberi sono senza foglie”.