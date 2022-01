Abbandono delle mascherine: tanto inquinamento e poco senso civico

Sono ormai due anni che la mascherina, dispositivo di protezione contro la trasmissione del Covid-19, è entrata nella quotidianità, sia essa chirurgica o, ultimamente, FFP2. Gli sviluppi della pandemia hanno portato questo strumento ad essere sempre più utilizzato, sostituito frequentemente e, alle volte, non smaltito correttamente.

Purtroppo, è facile imbattersi in mascherine gettate a terra senza calcolare, prima di tutto, la grande maleducazione insita in questo gesto, la mancanza di senso civico e le conseguenze che questo atto genera.

Quando si parla di educazione, sia che si tratti di una mascherina, di un mozzicone di sigaretta o di un rifiuto qualsiasi l’incuranza si traduce in uno sfregio al decoro e alle persone che verranno. Tornando alle mascherine: esse sono prodotte con tessuto non tessuto, quindi non biodegradabile e destinato a rimanere nell’ambiente molto a lungo, oltre alla pericolosità insita nella carica virale che potrebbe portare con sé.

Tra i classici gesti in voga c’è il lancio fuori dall’auto del sacchetto della spazzatura, della carta o immondizia varia, le mascherine stesse, quasi a sdoganare un pensiero del tipo: “Tanto non è a casa mia”; costruito su tanta ignoranza e maleducazione.

A cosa servono i G20, gli appelli contro il cambiamento climatico, il richiamo alla coscienza civica se poi non siamo in grado di conferire correttamente una mascherina o qualsiasi altro rifiuto?