Un lettore scrive: “Piccolo miracolo a Coggiola, sono tornate le luminarie. Grazie alla giunta che si è messa in gioco”

“Egregio Direttore, Abito da sempre a Coggiola, piccolo paesino in Valsessera. Quest'anno, per le festività natalizie c'è stato un piccolo miracolo, dopo molti e molti anni in paese sono finalmente tornate le luminarie!! Mi hanno fatto tornare in dietro negli anni quando, forse anche dovuto al fatto che felicità ed economia sana erano la normalità, il paese era per l'occasione addobbato a dovere per la gioia di grandi e piccini. Ritengo che siano i piccoli gesti a fare la differenza: nulla di eclatante, nulla di così dispendioso per un comune ma con un grande significato di fare rivivere periodi migliori e più sereni per tutti. Un sentito ringraziamento va alla giunta comunale in carica da pochi mesi che si è impegnata e messa in gioco”.