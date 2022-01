Ailoche, un 2022 all’insegna del recupero danni e della trasformazione dei rustici abbandonati

Il primo problema che l’amministrazione comunale di Ailoche affronterà nel 2022 sarà la sistemazione del dissesto causato dall’alluvione, particolarmente sentita a causa della vicinanza del fiume Strona. Attualmente sono in corso le trattative con la Regione. Nel frattempo si agisce anche sul fronte della riqualificazione: due sono i rustici che verranno acquistati e trasformati rispettivamente in un parcheggio, o area verde, e in un B&B. Quest’ultimo, in caso si riuscisse a realizzarlo, sarà frutto della partecipazione al bando ministeriale per il recupero dei centri storici.

Anche la viabilità avrà la sua porzione di lavori pubblici: nelle intenzioni dell’amministrazione c’è il proseguimento dell’opera di asfaltatura e la disposizione di nuovi guardrail. Interventi che partiranno nel mese di agosto o settembre. Infine, l’area boschiva è stata data in affitto, per un periodo di 15 anni, ad una ditta che si occuperà del taglio e la risemina, in modo da avere un bosco più curato.