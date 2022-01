Servizio civile, c’è un posto disponibile a Sagliano Micca

L’amministrazione comunale ha aperto un bando per un posto per il Servizio Civile Universale da svolgere presso il comune di Sagliano Micca. Possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi che hanno tra i 18 e i 28 anni e hanno voglia di mettersi in gioco per il bene della comunità.

Il progetto del comune di Sagliano si chiama “Da 0 a 100, la persona sempre al centro!” e prevede attività nell’ambito di assistenza ai minori e agli anziani e nell’ambito della promozione turistica e culturale del nostro paese.

Le domande dovranno essere sottoscritte on line, tramite SPID, all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre il giorno 26 gennaio alle 14.