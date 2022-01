Quirinale, Pella: “Binomio Draghi-Berlusconi renderebbe Italia paese leader”

“L’intervista del segretario del Partito popolare europeo Antonio López sulla possibilità di una candidatura di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica conferma la grandissima stima di cui il nostro presidente gode in Europa e nel mondo. Uno statista internazionale, che nel suo lungo percorso istituzionale ha dimostrato doti straordinarie che solo una parte della sinistra ottusa, si ostina a non voler ancora riconoscere. Il binomio Draghi-Berlusconi, come sostiene anche Lopez, che ho l’onore di conoscere dalla sua nomina a Segretario Generale del Partito Popolare Europeo nel 2001, farebbe dell’Italia un Paese leader, credibile e autorevole. Auspichiamo che tutte le forze politiche mettano da parte pregiudizi e barriere ideologiche e convergano su quello che per noi è il miglior candidato possibile per il Colle”. Lo scrive in una nota Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione Bilancio.