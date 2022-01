Contiamo su di noi, a Palazzo Gromo Losa i cortometraggi dei ragazzi biellesi

Oggi, domenica 9 gennaio, alle 17, a Palazzo Gromo Losa di Biella-Piazzo avrà luogo la presentazione finale al pubblico del progetto Contiamo su di noi – educazione all'immagine e promozione del territorio, con la proiezione dei 4 cortometraggi realizzati con i ragazzi nei paesi di Ronco Biellese, Miagliano, Muzzano-Bagneri, Magnano.

All’interno dell’evento del 9 gennaio verrà presentata una sorpresa curata da Amici della lana, nostro partner artistico con cui condividiamo da diversi anni lo spazio del Lanificio Botto di Miagliano, paese a cui abbiamo dedicato molti progetti... L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid, obbligo di GreenPass e mascherina FFP2.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti consentiti: info@storiedipiazza.it .

Contiamo su di noi è un progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps destinato agli adolescenti e volto a far riscoprire nei ragazzi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi.

Il progetto, svoltosi tra giugno e novembre 2021, ha interessato quattro comuni della Provincia di Biella, Ronco Biellese, Miagliano, Muzzano-Bagneri e Magnano, e ha coinvolto complessivamente 40 ragazzi e 20 persone tra volontari e professionisti. Si é articolato in una serie di incontri mirati a far conoscere il territorio ai ragazzi (attraverso ricerche, escursioni, incontri con la popolazione), a raccogliere le storie dei luoghi e a rivisitarle attraverso la realizzazione di cortometraggi interpretati dai ragazzi stessi. Una modalità di lavoro che ha stimolato i giovani a utilizzare in modo creativo linguaggi e mezzi di comunicazione a loro familiari.

Contiamo su di noi si è rivelato un'iniziativa utile a rinforzare il legame dei giovani delle realtà rurali/montane con i territori di appartenenza favorendo la conoscenza delle storie e dei luoghi, nonché a ristabilire occasioni di scambio e di socialità tra i giovani dopo il forzato isolamento imposto dai lunghi periodi di lockdown per il Covid-19.

Storie di Piazza ha gestito ogni aspetto organizzativo e ha affidato la conduzione degli incontri e la realizzazione finale dei filmati a professionisti di provata esperienza nel campo della creazione audiovisiva. Il progetto ha portato alla realizzazione di 4 cortometraggi, uno per ogni paese coinvolto, ideati, scritti e interpretati dai ragazzi sotto la guida di professionisti. Ogni cortometraggio, utilizzando un taglio più vicino alla fiction che al documentario, racconta il paese in modo originale e non didascalico, ne descrive gli angoli più rappresentativi cercando di cogliere il senso e l'identità del luogo.

Questo ha permesso di orientare il progetto verso un'ulteriore finalità: la promozione del territorio. I filmati prodotti, brevi e coinvolgenti, si prestano a essere veicolati dai ragazzi stessi attraverso i canali social e rappresentano un biglietto da visita originale su alcuni dei borghi più suggestivi del territorio biellese e un elemento di richiamo turistico efficace.

Contiamo su di noi è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con il patrocinio di Biella Città Creativa UNESCO, ATL Biellese, Provincia di Biella e con la collaborazione dei Comuni di Ronco Biellese, Miagliano, Muzzano, Magnano.

I FILM:

Una ragazza con creta (Ronco Biellese, 4')

L'estate in paese non offre molte occasioni di svago. Ale, Marco e Giacomo si dedicano, con scarsi risultati, al loro sport preferito: il girl-watching. Inseguendo ragazze approderanno sull'isola di creta, un mondo di terracotta che rivela loro le antiche tradizioni artigiane di Ronco.

Il filo della vita (Miagliano, 6')

Giovanna, una ragazza di colore, è in gita con la sua classe a Miagliano, paese dove sono vive le tracce di un ricco passato industriale e il ricordo di una strega messa al rogo tanti anni prima. Le parole della prof e la sua fervida immaginazione la immedesimano in situazioni di discriminazione che si legano alla sua condizione di diversità.

L'anima nella pietra (Muzzano - frazione Bagneri, 7')

Cecilia, scultrice, vaga solitaria tra le case e i prati del borgo di Bagneri, apparentemente disabitato ma dove sono vive le tracce di un'antica civiltà contadina. A farle compagnia un esercito di animaletti in pietra da lei stessa scolpiti e il fantasma di Sandrun, lo scultore che molti anni addietro realizzò la statua della Madonna che sovrasta il villaggio.

Qui non ci sono imposte (Magnano, 7')

Come in una bizzarra puntata di Quark uno stravagante Piero Angela svela allo spettatore storia, bellezze e curiosità del paese di Magnano. Ma il suo racconto pecca di imprecisioni, suscitando di volta in volta le proteste di contadini, feudatari, professori e massaie del paese.

Seguiteci sul nostro sito www.storiedipiazza.it e sui nostri canali social