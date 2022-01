Dal Nord Ovest - Incidente nella notte, cinque giovani feriti

È di cinque ragazzi feriti il bilancio dell’incidente stradale registratosi, nella notte, a Dogliani. I giovani, tutti all’incirca sui 20 anni, stavano uscendo dal paese, in direzione Cissone, quando per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro.

L’allarme è scattato immediatamente. Celere l’arrivo dei soccorsi sul posto, con diverse ambulanze dell’emergenza sanitaria 118, le squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Due ragazzi sono stati trasportati al Montis Regalis di Mondovì, uno in codice giallo ed uno in codice verde. Gli altri tre feriti, tutti in modo lieve, sono stati invece trasferiti all’ospedale Ferrero di Verduno.

Le condizioni di salute più critiche sono quelle di una ragazza, per la quale da Mondovì è poi stato disposto il successivo trasferimento all’ospedale Santa Croce di Cuneo.