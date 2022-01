È stato necessario l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco per estinguere l'incendio che ha interessato un camper a Unchio nel comune di Verbania.

E' successo nel parcheggio adiacente il cimitero della frazione. Ignote le cause del rogo. Il samper è andato completamente distrutto. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area allontanando due bombole di GPL in dotazione al camper. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.