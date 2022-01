Trovato in casa a terra e privo di sensi, 61enne ricoverato d’urgenza in ospedale (foto di repertorio)

Un uomo di circa 61 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo esser stato trovato in condizioni di incoscienza all’interno della sua abitazione. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 8 gennaio, a Sala Biellese.

Ad allertare le forze dell’ordine i parenti dell’uomo che, dall’estero, non riuscivano a mettersi in contatto con lui al telefono. A casa sua, si sono portati i Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, che hanno ritrovato il malcapitato riverso a terra e privo di sensi.

Dalle prime informazioni raccolte, avrebbe accusato un malessere fisico. In seguito, è stato portato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Non si conosce al momento il suo stato di salute.