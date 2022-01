Allarme a Vigliano per un uomo riverso a terra: era ubriaco (foto di repertorio)

Allarme tra i passanti nella serata di ieri, 8 gennaio, a Vigliano Biellese. Dalle prime informazioni raccolte, un uomo in evidente stato di ubriachezza era riverso a terra. Una volta allertate, le forze dell’ordine si sono portate sul posto insieme ai sanitari del 118, che hanno provveduto ad assistere e trasportare il 40enne in ospedale per le cure del caso.