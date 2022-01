Candelo, nuovi giochi all’aria aperta: buone notizie per famiglie e bimbi (foto dalla pagina Facebook del sindaco Paolo Gelone)

“Realizzeremo a Candelo nuovi giochi all'aria aperta, in diverse zone, per tutti e a disposizione di tutti. Uno dei progetti per una città sempre più a misura di bambine e bambini”. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, il sindaco Paolo Gelone.

“Parlando del nuovo progetto del parco diffuso in diverse zone del paese – si legge nel post del primo cittadino - è stato reso possibile grazie al lavoro del nostro Ufficio Cultura e ad un contributo della Regione Piemonte, più di 12.000 euro, che abbiamo ottenuto partecipando ad un bando e venendo selezionati tra i migliori progetti a livello regionale”.