NuovaMente, primo appuntamento dell'anno con la Necromanzia

Nuovi appuntamenti per NuovaMente.

Il primo dell'anno, con prenotazione obbligatoria, è giovedì 13.01- ore 21,00 - Necromanzia: l’arte dell’evocazione dei morti, una dottrina discussa – Ossian.

La negromanzia, o divinazione per mezzo dei morti, è una delle più antiche pratiche occulte, conosciute dal genere umano. Per secoli è stata utilizzata come mezzo di comunicazione con i morti, di solito per ottenere una visione del futuro o per compiere un compito altrimenti impossibile. Tale attività era molto utilizzata già in tempi antichi, da popolazioni assire, babilonesi, egiziane, greche romane ed etrusche; nell’Europa e medievale venne accomunata alla pratica della magia nera e condannata dalla Chiesa. I suoi praticanti erano abili maghi che utilizzavano un cerchio consacrato, in un punto e desolato (spesso un cimitero), per proteggersi dalla rabbia degli spiriti dei morti. Questa conferenza cercherà di far luce sulla pratica più oscura ed antica, del Culto dei Morti, permettendo di carpirne i segreti, al fine di ottenere potere e conoscenza.

Il secondo sarà Sabato 22.01 ore 14,30 - Mesopotamia: la terra in mezzo ai fiumi- Stefano Ticozzi - 1° incontro : “Nascita ed evoluzione delle culture mesopotamiche