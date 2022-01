Verrone, posizionati dispositivi per ricambio aria nelle aule scolastiche

Durante la chiusura natalizia delle scuole sono stati realizzati nei plessi di Verrone importanti interventi per garantire maggiore sicurezza al rientro degli alunni, in questo momento di pandemia.

Infatti da oltre un anno le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità concordano sulla necessità di mantenere i locali aerati come sistema adeguato per diluire l’aria interna e conseguentemente diminuire la carica batterica presente. Il Ministero dell' Istruzione ha ribadito la necessità, al fine di impedire la diffusione del Covid 19, di aerare i locali.

“Si è deciso – spiegano dal Comune - di posizionare all'interno di ogni aula nella scuola primaria macchine di ventilazione meccanica controllata, con recuperatore di calore, che permettono di ricambiare l’aria continuamente senza perdere il calore e senza dover aprire le finestre. Inoltre sono stati posizionati in ogni ambiente dispositivi in grado di misurare tutti i parametri di qualità dell’aria per assicurare il controllo della stessa anche da remoto e in grado, anche attraverso un algoritmo, di segnalare il cosiddetto virus risk. La scuola dell’infanzia è stata completamente sanificata con una tecnologia innovativa, studiata per garantire igiene e sicurezza agli ambienti di vita e di lavoro. In ogni aula inoltre, come nella scuola primaria, sono stati posizionati dispositivi in grado di misurare tutti i parametri di qualità dell’aria (CO2, umidità, temperatura, VOC, gas radon) e quindi assicurare il controllo della stessa. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente durante queste vacanze per rendere possibili tali interventi”.