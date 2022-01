Durante la pausa per le festività natalizie, la Scuola Primaria di Benna è stata oggetto di alcuni interventi: le vecchie caldaie sono state sostituite da una nuova e più potente, gestibile anche in remoto e in grado di garantire un maggiore efficientamento energetico.

“Inoltre – scrivono dal Comune - dopo i primi interventi di tinteggiatura degli spazi interni avvenuti la scorsa estate, altre aule hanno ripreso colore grazie all'impegno di due papà volontari. Grazie di cuore a Max ed Enrico”.