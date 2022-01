Riapertura scuole, Bessone: “La sfida sarà monitorare la situazione giorno per giorno”

Manca solo un giorno alla riapertura delle scuole e, tra incertezza e apprensione, gli alunni si preparano a tornare sui banchi con una nuova normativa, atta a regolamentare la gestione di eventuali casi di contagio.

Per quanto riguarda la fascia dagli 0 ai 6 anni, un caso positivo farà scattare la sospensione della didattica per 10 giorni, a cui si aggiunge un periodo di quarantena (della stessa durata) che potrà essere terminato dopo un risultato negativo al tampone. Nella scuola primaria le disposizioni differiscono a seconda del numero di positivi: con un caso sarà possibile proseguire la didattica in presenza, a patto di consumare i pasti ad almeno due metri di distanza e mantenere la sorveglianza sul proprio stato tramite tampone da ripetere dopo 5 giorni; con due casi si procederà invece alla DAD per 10 giorni con un eguale periodo di quarantina che si concluderà una volta effettuato un tampone con risultato negativo.

Più complessa la regolamentazione nelle scuole medie e superiori: con un solo caso si manterrà la presenza con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni e consumare i pasti ad almeno 2 metri di distanza. In caso i contagiati fossero 2, le misure si differenzieranno in base allo stato di vaccinazione: se non si è concluso il ciclo primario, se si è concluso o si è guariti da più di 120 giorni ma non si è effettuata la dose di richiamo scatterà l’obbligo di DAD per 10 giorni; se, invece, si è concluso il ciclo primario o se si è guariti da meno di 120 giorni e si è effettuata la dose di richiamo verrà mantenuta la presenza con obbligo di FFP2 per 10 giorni e autosorveglianza.

Diverse sono le misure adottate nel Biellese, tra cui l’ampliamento degli spazi scolastici al fine di evitare assembramenti, ma la preoccupazione permane: “Molti presidi e genitori sono in apprensione – racconta Gabriella Bessone, assessore del comune di Biella con delega all’Educazione e all’Istruzione – e la vera sfida sarà riuscire a monitorare la situazione in maniera efficace giorno per giorno. Inoltre, bisognerà gestire gli alunni, assicurandosi che indossino la mascherina e mantengano il distanziamento. Dobbiamo agire insieme e collaborare per garantire il proseguimento della didattica in presenza”.