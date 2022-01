Nasce l’Ultra Trail Cervino Matterhorn

Saranno due le gare intorno al Cervino che andranno in scena dal 15 al 17 luglio 2022. I nomi sono simili, i percorsi differenti, studiati per offrire distanze diverse e accessibili a varie tipologie di trailers. Alla gara Cervino Matterhorn Ultra Race (168 chilometri, 13.130 metri di dislivello positivo) si affianca ora l’Ultra Trail Cervino Matterhorn (ultratrailcervinomatterhorn.it) di 55 chilometri con oltre 4.000 metri di dislivello positivo.

Quest’ultima prova - prevista per sabato 16 luglio 2022 - fa parte del progetto TREK+ che coinvolge i Comuni di Valtournenche e di Zermatt e rientra nel programma di cooperazione transfrontaliera Interreg tra Italia e Svizzera. L’Ultra Trail Cervino Matterhorn è stato oggetto di bando pubblico, assegnato a Csain Valle D’Aosta, ente di promozione sportiva affiliato al CONI, impegnato anche nell’organizzazione della prima edizione del Cervino Matterhorn Ultra Race.

L’Ultra Trail Cervino Matterhorn partirà da Breuil-Cervinia per transitare ai piedi della Gran Becca e davanti al rifugio Oriondé per poi ridiscendere a Breuil-Cervinia; si riprenderà a salire lungo la pista di sci del Ventina fino a raggiungere i 3.480 metri del Rifugio Guide del Cervino (quota massima della gara) da dove inizierà la lunga discesa fino quasi all’abitato di Zermatt. Il ritorno verso l’Italia avverrà costeggiando la parete Est del Cervino, con passaggio al Rifugio del Teodulo e discesa verso Breuil-Cervinia, località di arrivo.

Saranno 200 i pettorali a disposizione per la 55 chilometri, le iscrizioni apriranno domani - giovedì 6 gennaio - sul portale di Wedosport. Quota unica di 25 euro per tutti i partecipanti, nessun requisito particolare sarà richiesto per gareggiare in questa prova.

Sul sito di Wedosport proseguono anche le iscrizioni alla Cervino Matterhorn Ultra Trail, poco meno di 150 i pettorali già assegnati ad atleti provenienti anche da Austria, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Slovenia, Spagna e Stati Uniti.