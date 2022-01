“La notizia quella vera ve la do io oggi! Purtroppo sono positiva e in isolamento e non sono nemmeno molto in forma! Qualsiasi altra notizia leggiate oggi su di me è assolutamente infondata...deleghe mai messe in discussione!”.

A scriverlo, nei giorni scorsi, sui propri canali social l’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino. E prosegue: “Anzi no, quella dei 3 milioni di euro che arriveranno al Biellese è vera! Così come degli 85 al Piemonte!”.