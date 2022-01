PNNR, Uncem: “Luci e ombre in questo primo periodo di attuazione”

Per Uncem luci e ombre in questo primo periodo di attuazione del PNNR - Foto Uncem

Tutti stanno parlando di PNRR. I giornali, i Sindaci, le Organizzazioni datoriali, la Politica. E anche Uncem ovviamente.

Chi ci legge, conosce bene i dossier che abbiamo realizzato nel corso del 2021. L'ultimo diffuso a dicembre, con tutte le misure del PNRR per Enti locali, territori, montagne, Comuni. Eccolo, in PDF: https://uncem.it/pnrr-territori-montagne-comuni-scarica-il-nuovo-dossier-uncem-con-tutte-le-schede-e-le-misure/.

La domanda che molti si fanno - e anche gli Amministratori locali - è se ItaliaDomani, il Next Generation EU italiano, sia veramente capace di trasformare il Paese. Di renderlo più coeso e di generare opportunità e soluzioni per le nuove generazioni. Senza far ricadere su di loro nuovo debito. Di certo, in questi primi mesi di attuazione del PNRR abbiamo evidenziato come Uncem che ci sono luci e ombre. Mai abbiamo fatto una critica senza fare proposte. Su alcuni bandi finora usciti, vi sono diverse cose che avremmo voluto - come Uncem - diverse.

A partire da quello sulle scuole, in cui viene impedito ai Comuni di utilizzare i progetti che erano già stati montati e allestiti grazie al bando del fondo statale progettazione ad esempio.

Oppure quello sui borghi in cui le Regioni devono individuare, non si capisce bene come, 20 borghi dotati di 20 milioni di euro ciascuno e poi altri 229 borghi che avranno "solamente" 1,6 milioni di euro (migliaia i potenziali candidati).

Succede ad esempio, per il bando sui progetti integrati di sviluppo delle Città metropolitane, che venga chiesto in questi giorni dai capoluogo ai Comuni un elenco di opere, quando invece la ratio è tutt'altra. E le logiche urbanocentriche escludono di fatto i piccoli Comuni.

Sulla rigenerazione urbana, con le candidature riaperte, molti fanno confusione con i "Piani urbani integrati". Su troppe componenti, abbiamo finora uno switch di risorse tra leggi bilancio e PNRR.

Come sulla stessa rigenerazione urbana, sulle opere per i Comuni, sull'alta velocità ferroviaria. Serve un complessivo cambio di passo. Ma per ora, restiamo fiduciosi. Oltre a dieci, cento soggetti privati (e non) che si stanno inventando un "accompagnamento" per i Comuni, Uncem lavora sul fronte politico per evitare derive urbanocentriche e una destinazione di risorse tutta verso le grandi città, verso i cento capoluoghi. Che finora stanno difficilmente riconoscendo la logica "metromontana" come unica soluzione alle crisi (pandemica, climatica, economiche). Un cambio di passo è necessario e i Comuni insieme possono, vogliono, devono fare di più.

Uncem in questa nota fa un riepilogo dei bandi del PNRR usciti.

Proponiamo di seguito - sperando con chiarezza - gli "avvisi" finora pubblicati. Ai quali rispondere - senza mai "correre dietro tutti i bandi", bensì secondo un disegno di crescita, inclusione, benessere che insieme i Comuni definiscono per i loro territori e le loro comunità. Con lo sguardo lungo e la logica di quel "tutto è connesso", del "camminare insieme", che abbiamo imparato in decenni di collaborazione tra Enti in una stessa valle o in una stessa area omogenea.

