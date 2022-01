Tragedia nel Novarese, bambina muore soffocata

La mattina di giovedì 6 gennaio a Romentino una bambina di 15 mesi è deceduta per soffocamento.

Poco prima di mezzogiorno alcuni residenti hanno sentito i genitori invocare aiuto per la loro figlia che non respirava più. In breve tempo sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e una pattuglia di Carabinieri, ma nonostante gli sforzi dei sanitari purtroppo per la piccola non c’è stato più nulla da fare se non dichiarare il decesso.

In seguito sono giunti sul luogo il magistrato di turno e il medico legale per accertare le cause della morte che, da un prima ricostruzione, dovrebbe essere imputata ad un boccone di cibo che ha chiuso la trachea. Sul corpo della bambina sarà eseguita l’autopsia.