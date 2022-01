Dal Nord Ovest – Auto finisce nel canale, salvato il conducente dalle acque

Intorno alle 18 di oggi, 8 gennaio, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti al confine tra Albano Vercellese e Villarboit, in via della Strada dell'Alberetto, per un incidente stradale: un’auto, infatti, è finita all'interno del canale Cavour.

Giunti sul posto, il personale ha riscontrato la presenza di una persona in pericolo sul tettino della propria autovettura, completamente immersa nelle acque. Le squadre, tramite tecniche fluviali alluvionali, hanno raggiunto il malcapitato e l’hanno tratto in salvo consegnandolo alle cure del 118. Presenti anche i Carabinieri di Albano Vercellese.