Mongrando piange la morte di “Libero” Passarella

Mongrando in lutto per la morte di Claudio Passarella, mancato all’età di 85 anni. Muratore qualificato e apprezzato per le sue doti umane, era molto conosciuto in paese col soprannome di Libero. Una volta raggiunta la pensione, era solito ritrovarsi con gli amici al circolo per trascorrere alcune ore in allegria e spensieratezza.

A detta di chi l’ha conosciuto, un gran lavoratore e una persona perbene. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 10 gennaio, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane. Sempre qui, alle 10 di martedì 11, avranno luogo i funerali, affidati alla Impresa Funebre Oropa.