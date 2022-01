Biella, incidente tra auto alla Strada della Nera

Incidente stradale tra più auto lungo la Strada della Nera a Biella. Secondo le prime informazioni raccolte sarebbero tre i veicoli coinvolti per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto poco prima delle 16.30 di oggi, 8 gennaio. Il traffico è rallentato per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi. Non sono note le condizioni di salute dei conducenti.