Addio al presidente Vittorio Esposti, il ricordo del sindaco Antonio Filoni

La morte del presidente della Valle Elvo Vittorio Esposti a 79 anni ha gettato nel dolore l’intera comunità sportiva del Biellese. Numerosi gli attestati di stima e vicinanza alla famiglia pervenuti nei giorni scorsi.

Tra questi, vi è un messaggio del sindaco di Mongrando Antonio Filoni: “Ciao Vittorio !!! Sei stato come un papà .. non dimenticherò mai ciò che hai fatto per Il Villaggio Lamarmora negli anni 80 … portasti Paolo Rossi al campo di Via Gersen !!! Non hai mai smesso di lavorare per il calcio biellese !! Ciao Vittorio ti voglio bene ! Un abbraccio a tutta la Valle Elvo Calcio e ai suoi Figli!”.