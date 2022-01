“ Un percorso pratico per ringiovanire corpo e spirito, garantendoci una longevità in salute”

Gli autori di questo testo eccellente, sia dal punto di vista medico che di utilizzo comune, sono medici, addetti alle discipline sportive e punti di riferimento internazionali nelle pratiche di meditazione e sviluppo personale.

Innanzitutto partiamo dal numero 21. Perché dunque ventun giorni? Perchè è il tempo che, secondo la medicina tradizionale e antichi saperi, serve per diventare padroni di un nuovo stile di vita e perdere vecchie e nocive abitudini, addestrando il cervello a creare rinnovati e costruttivi automatismi.

Come? Gli autori ce lo spiegano con dovizia di particolari ed esercizi pratici, in ben 350 pagine, fitte di consigli, compiti fisici, considerazioni su corretti comportamenti e molte ricette per migliorare la nostra alimentazione.

Tecniche di respirazione efficace e consapevole, insegnamenti di come funziona il corpo umano e meditazioni mirate e rilassanti, fanno da corollario a tutto il testo che rimane denso, pagina dopo pagina, di tutto ciò che può interessare la salute di chi legge.

Attraverso le parole di esperti dunque, impareremo a ristabilire il giusto equilibrio energetico tra le parti del nostro organismo, sviluppando capacità di autocura e recuperando così la nostra perduta vitalità.

“Arrivare in età avanzata in piena salute, non è per lo più, una fortuna dettata dal caso, ma una possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane e sull’esperienza di vita dettata dalla consapevolezza. Mantenerci in salute è una scelta di giustizia anche verso gli altri”.

E noi come abbiamo intenzione di agire? Non sarebbe una buona idea cercare di intraprendere nuovi stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente e di noi stessi?

Complice il nuovo anno, potrebbe davvero essere una spinta importante per stare davvero bene…

INVITO ALLA LETTURA.

Segui passo dopo passo, gli esercizi che vengono proposti e annota sul tuo quadernetto personale, quelli dove trovi maggiori riscontri o quelli invece che magari ti sembrano meno risolutivi. In questo modo avrai sempre di fronte ciò che può esserti utile.

F.Berrino, Ventuno giorni per rinascere, Mondadori editore.

CONSIGLIATO A CHI: desidera intra prendere un percorso per ritrovare equilibrio, salute e gioia di vivere. Da seguire in 21 giorni.

