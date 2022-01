A Borriana “Un Anno a colori”

A Borriana in distribuzione il calendario “Un Anno a colori” - Foto pagina Facebook Comune Borriana

E' in corso a Borriana la distribuzione di “Un Anno a colori”, il calendario 2022 della raccolta differenziata domiciliare, con le date dei passaggi, ed altre notizie utili.

“Un anno a colori” è stato creato in collaborazione con micronido, scuola infanzia e primaria. “Il nostro calendario quest’anno ha cambiato “vestito“. - dichiara il vice sindaco Silvia Pezzana - Ringrazio tutte le insegnanti e i nostri bimbi, gli attori principali del calendario, per aver resto possibile quest’idea. E ringrazio chi mi ha aiutata poi a comporre pezzo per pezzo le pagine di questo “Anno a colori 2022””.