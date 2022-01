In vigore da oggi l'obbligo vaccinale per gli over 50. Multe dal 1° febbraio dall'Agenzia delle entrate

E' stato firmato prima di mezzanotte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è in vigore da oggi, sabato 8 gennaio, il decreto che introduce "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

Il decreto, pubblicato la scorsa notte in Gazzetta Ufficiale (clicca QUI per il testo completo), introduce in particolare l'estensione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 a partire, come detto, dalla giornata odierna fino al 15 giugno ed è valido, oltre che per tutti i cittadini italiani, anche per quelli dell'Ue residenti nel nostro Paese e per i cittadini stranieri.Oltre che per l'obbligo agli over 50, di cui sono specificate anche le esenzioni, il testo governativo introduce l'obbligatorietà del super Green Pass (rilasciato ai vaccinati o ai guariti dal Covid) per accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio: chi non lo possiede, verrà considerato assente ingiustificato ma non rischia di perdere il posto, pur non venendo retribuito per i giorni di assenza se entro il 15 giugno presenterà la certificazione verde.

Chi accede al lavoro senza vaccino dal 15 febbraio, verrà sanzionato con una multa tra 600 e 1.500 euro. Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale agli over 50, è prevista una multa di 100 euro - verrà comminata dall'Agenzia delle entrate, che acquisirà i dati attraverso la tessera sanitaria, dopo aver avvisato il cittadino inadempiente e avergli dato 10 giorni di tempo per mettersi in regola - nei confronti di chi, dal 1° febbraio, risulterà privo di almeno una dose di vaccino e di coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della Salute e non hanno effettuato la dose di richiamo nei termini di validità delle certificazioni verdi.