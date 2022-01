Castelletto Cervo, ecco il numero di emergenza per chi è in isolamento o in quarantena da Covid

Un numero di emergenza per chi risulta positivo al Covid ed è costretto a stare in casa. Lo annuncia il comune di Castelletto Cervo sul proprio sito web: “Visto l'aumento di contagi da Covid-19 l'amministrazione comunale, al fine di dare supporto, ha attivato un numero di emergenza rivolto principalmente a cittadini posti in isolamento o quarantena per eventuali necessità di supporto”. Il numero, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20, è il 333.6133909.