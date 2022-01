Meteo, caldo anomalo tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 il Piemonte è stato interessato da un’area di alta pressione di matrice africana che ha determinato temperature superiori di circa 8-9°C rispetto alla norma del periodo 1991-2020 mentre lo zero termico ha raggiunto i 3900-4000 m. A scriverlo, sul proprio sito, l’Arpa Piemonte.

“Il 31 dicembre 2021 è risultato il secondo giorno più caldo del mese di dicembre degli ultimi 64 anni dopo il 13 dicembre 1994 quando fu raggiunta una temperatura media di 9.7°C. Sempre nell’ultimo giorno dell’anno 2021 il radiosondaggio di Cuneo alle 12 UTC ha registrato uno zero termico di circa 4010 m, valore più alto per il mese di dicembre da quando è stata installata l’autosonda nel marzo 2000 – si legge nella nota - Il 1° gennaio 2022 rientra tra i 10 giorni più caldi del mese di gennaio ma senza raggiungere il podio; gennaio rispetto a dicembre ha una maggiore frequenza e intensità di episodi di foehn in cui generalmente si verificano i picchi di calore nei mesi invernali. Il picco di questo caldo anomalo è stato raggiunto il primo giorno dell’anno 2022 mentre nella giornata successiva il territorio piemontese è stato interessato da correnti occidentali atlantiche che hanno smorzato l’anomalia termica”.