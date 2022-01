Buoni spesa a Cossato, ecco come richiederli

Dal 3 al 31 gennaio 2022 i residenti in Cossato, colpiti dalla situazione economica determinatasi per l'emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le seguenti pagine al sito comunale (clicca qui).